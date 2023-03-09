23-летний житель Якутска получил реальный срок за пьяную езду и растрату чужого имущества

Фото: пресс-служба прокуратура Якутии

Инспекторы ГИБДД Якутска остановили автомобиль, водитель которого оказался нетрезв. Позже выяснилось, что он виновен в еще одном преступлении, сообщает прокуратура Якутии.

Молодой человек считал, что не будет ничего страшного, если выпить алкоголь и сесть за руль. В таком виде его не раз ловили, в итоге он был осужден. Но даже такое наказание не остановило парня от привычного образа жизни, и он вновь решил покататься на машине после распития спиртного. В очередной раз его остановили представители полиции и завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Кроме того, правоохранительным органам стало известно, что любитель погонять пьяным совершил еще одно преступление. В октябре 2021 года он взял на прокат у индивидуального предпринимателя игровую приставку Sony PlayStation 4, но не вернул ее, а сдал в ломбард, получив 15 тысяч рублей. Общая сумма причинённого ущерба составила более 35 тысяч рублей. Это выходка подпадает под ч.2 ст.160 УК РФ (растрата).

С учетом непогашенной судимости молодого человека приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. На 2,5 года он лишён права работать шофером.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами.

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