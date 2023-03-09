Отключения света, горячей и холодной воды в Якутске на 9 марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 9 марта, по ряду адресов в Якутске планово прервется подача электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00-17.00 - Старопокровский тракт Артык 25, 56/1, Вилюйский тракт 5 км. 1/1;

09.30-16.00 - район Сайсары, Три Сосны, Сергеляхское шоссе 12 - 14 км;

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- горячей воды:

09.30-12.00 - Дзержинского 57, 59, 61, 55, 53, 57/1, Детский сад № 15, ул. Строителей 18, 8/1, 8/2, 8, ул. Халтурина 65А, 22/2.

- холодной и горячей воды:

09.00-12.00 - квартал 72: ул. Горького 17, ул.Курашова 43, 45, ул. Пушкина 19/1, 21, 22, 22/1, 23, 23/1, 24/1, 26, 31, 31/1, ул. Лермонтова 41, 44/1, 45, 45/1, 47, 49, ул. Короленко 17, 19, 21/1, 25, 25/1, 42, Саха-корейская школа, 42/1 (ДЮСШ №4 новая), 46, 28, 42/1, ул. Пояркова 16 (национальная гимназия),18, 20, 20/1, ул. Шавкунова 63, школа №7, 63А, 66, 66/1, 68, 70, 72, 74, 80, 82к а. Квартал 130: ул. Курашова 34/2, 36, 40/1, ул. Лермонтова 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, ул. П.Алексеева 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 25, учебно-лабораторный корпус, 25/1, 27, 27/1, 49, 49/1, 49/2, 59, 63, ул. Пояркова 14 к а,16, ул. П. Алексеева 72/1.

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