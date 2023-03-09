В Якутске кража смартфона с витрины магазина попала на камеру видеонаблюдения

Скриншот видео пресс-службы МВД России по Якутии

В разгар рабочего дня магазин цифровой техники в Якутске недосчитался одного мобильного телефона. Дерзкую кражу совершили прямо с одной из витрин, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Материальный ущерб представители торговой точки оценили в более 9 тысяч рублей.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения. В тот момент, когда продавец-консультант отвлекся, один из посетителей просто взял смартфон и спрятал в карман куртки.

Сотрудникам уголовного отдела удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за наркопреступление 33-летний уроженец Армении. Похищенный телефон он продал, а вырученные средства потратил на свои личные нужды.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

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