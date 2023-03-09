Россельхознадзор проверил привозные и выращенные в Якутии тюльпаны

Фото: управление Россельхознадзора по Якутии

Инспекторы Россельхознадзора по Якутии проверили тюльпаны, выращиваемые в теплице в селе Майя Мегино-Кангаласского района, сообщает пресс-служба управления.

Данная теплица — семейное предприятие, работает второй год. Продукцию приобретают не только жители села Майя, но и других населенных пунктов республики.

В 2023 году здесь было высажено более 10 сортов тюльпанов разных расцветок. Луковицы привезли на машине в декабре из Московской области — всего более полумиллиона штук.

Инспекторы осмотрели растения на наличие поврежденных листьев и бутонов, произвели отбор проб и направили их для исследования в лабораторию.

Также в феврале проверили около 15 тысяч луковиц тюльпанов, выращенных в Нидерландах и прибывших в Якутию из Москвы. При досмотре карантинные объекты не обнаружены, продукция была допущена к реализации на территории Якутии.

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