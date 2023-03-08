Из Якутска стартует экспедиция на внедорожниках до мыса Челюскин

Фото: vk.com/protravelrussia

В марте группа экстремалов начнет экспедицию на внедорожниках до мыса Челюскин. Она стартует с главной площади Якутска – далее группа проедет через Мирный, Удачный, мыс Пакса, и поедет по полуострову Таймыр до мыса Челюскин.

Экстремалы отправятся в путешествие на автомобилях Toyota Hilux во главе с путешественником Богданом Булычевым. В пути участники экспедиции будут снимать ролики, чтобы по окончании экспедиции собрать фильм о путешествии.

Отметим, что экстремалы хотят популяризовать дальневосточные и арктические регионы России и их туристический потенциал этого края. Команда хочет проложить маршрут для туристов. Сам проект получил поддержку российских властей и лично главы Якутии.

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