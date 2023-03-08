Группа бойцов вернулась из зоны СВО в Якутск на время отпуска

Фото: правительство Якутии

В Якутск прибыла группа бойцов из зоны СВО. Солдаты получили отпуск – они были мобилизованы в сентябре прошлого года. Некоторые из них являются добровольцами.

Военнослужащих в аэропорту встретил зампредседателя правительства Якутии Георгий Степанов. Чиновник по недавно введенной в республике традиции вручил солдатам якутские ножи, выкованные специально для участников СВО.

«Президент России поручил установить регулярный отпуск для мобилизованных и добровольцев не менее 14 дней и не реже, чем раз в полгода. При этом время на дорогу не включается в две недели отпуска, что является наиболее актуальным для территориальных особенностей Якутии», – добавили в правительстве.

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