Глава Якутии Айсен Николаев поздравил женщин с 8 марта

Фото: пресс-служба главы

Руководитель республики Айсен Николаев поздравил с Международным женским днём.

Он подчеркнул, что женщины успешно работают во всех областях экономики, начиная от разведки полезных ископаемых до государственного управления.

– Мир благодаря вашему душевному теплу и красоте наполнен любовью и добротой. Все мы становимся лучше, сильнее, успешнее, чтобы наши женщины гордились нами, – сказал Ил Дархан.

Он также особо отметил женщин из семей военнослужащих, а также участниц общественных и волонтерских организаций, которые ведут работу по поддержке военнослужащих и их семей.

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