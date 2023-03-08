Суд обязал власти Якутии принять меры к зараженному сибирской язвой трупу мамонтенка

Найденный в Якутии мамонтенок Юка. Фото: Валерий ПЛОТНИКОВ

Якутский горсуд удовлетворил иск Якутской природоохранной прокуратуры о соблюдении ветеринарных, санитарно-эпидемиологических норм, говорится в решении суда.

В иске прокуратуры говорилось, что на территории республики выявлено 293 сибиреязвенных захоронений, из которых 60 являются бесхозными. В частности, на территории Аллаиховского района был найден труп мамонтенка, в котором была обнаружена сибирская язва.

Когда именно нашли останки доисторического животного, не уточняется, но отмечается, что до сих пор не приняты меры по содержанию в надлежащем санитарном состоянии сибиреязвенного захоронения.

– Таким образом, ненадлежащее состояние сибиреязвенных захоронений создает угрозу возникновения и распространения инфекций, опасных для человека, угрозу опасных последствий для природы в целом, – говорится в решении суда.

Суд признал, что департамент ветеринарии и правительство Якутии бездействовали и не приняли никаких мер по ограждению сибиреязвенного захоронения. Их обязали в течение года установить санитарно-защитные зоны вокруг сибиреязвенного захоронения, а также поставить ограждение вокруг участка.

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