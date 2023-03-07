В Якутии за последние пять лет ввели почти 300 новых соцобъектов

Фото: правительство Якутии

В Якутии с 2018 года ввели в эксплуатацию 274 социальных объекта. Такие цифры в ежегодном отчете назвал первый вице-премьер Кирилл Бычков. По большей части все они были построены по федеральным нацпрограммам – часть финансирования строительства брало на себя государство.

«Это огромные цифры. Одних только школ построено 48, которые обеспечили создание десяти тысяч новых ученических мест», — заявил Бычков.

По словам чиновника, Якутия является рекордсменом по реализации соцпрограмм, инициированных президентом. В частности, республика лидирует среди регионов в программе переселения из ветхого жилья.

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