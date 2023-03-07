В Якутии вынесли приговор предпринимательнице, скрывавшей доходы от налогов

Фото: СК Якутии

В Якутии вынесли приговор 49-летней якутянке, которая скрывала доходы своего ООО от налогов. Она возглавляет предприятие по производству товарного бетона, но не слишком успешно – в 2018-2020 годах фирма накопила задолженности по налогам. Из-за этого женщина начала прятать деньги от государства, чтобы не расплачиваться по счетам.

Чтобы с расчетных счетов предприятия принудительно не списали средства приставы, предпринимательница скрыла суммы на других счетах. Более того, новые доходы поступали компании не на ее расчетные счета, а на частные. В итоге фирма-должник успешно продолжала существовать с крупной задолженностью.

В следственном комитете в итоге заинтересовались ситуацией и завели уголовное дело о сокрытии средств от налогов. Суд признал женщину виновной, и приговорил к 2 годам условно с испытательным сроком. Также она будет обязана выплатить в пользу государства недоплаченные налоги.

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