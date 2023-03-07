Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 6 марта, в Якутске обнаружили тела супругов, сообщает издание ЯСИА.
Как именно и почему они погибли, пока неизвестно. Но, по всей видимости, муж с женой распивали алкоголь.
Есть две версии произошедшего. Первая: они поссорились и один убил другого, а потом покончил с собой. Вторая: их убил кто-то третий.
Следователи отрабатывают все версии. Возбуждено уголовное дело.
Подробности будут опубликованы позже.
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