Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 марта, в Якутске обнаружили тела супругов, сообщает издание ЯСИА.

Как именно и почему они погибли, пока неизвестно. Но, по всей видимости, муж с женой распивали алкоголь.

Есть две версии произошедшего. Первая: они поссорились и один убил другого, а потом покончил с собой. Вторая: их убил кто-то третий.

Следователи отрабатывают все версии. Возбуждено уголовное дело.

Подробности будут опубликованы позже.

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