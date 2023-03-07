Владимир Путин рекомендовал распространить опыт Якутии по помощи семьям бойцов СВО на всю страну

Владимир Путин поддержал якутский проект «Паспорт семьи военнослужащего» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил реализовать в регионах страны якутский проект по созданию «Паспорта семьи военнослужащего», сообщает ЦУР Якутии.

Проанализировав просьбы и жалобы семей мобилизованных в соцсетях, а также через Платформу обратной связи, Центр управления регионом Якутии выяснил, что многим не хватало разъяснений по актуальным вопросам.

Чтобы консолидировать все обращения и ускорить помощь для семей военнослужащих, в Якутии в ноябре 2022 года был запущен сервис «Паспорт семьи военнослужащего «Забота». Он представляет собой перечень мер поддержки семей участников СВО, на который они могут претендовать, а также принять участие в разработке новых мер поддержки.

Чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться на региональном портале e-yakutia.ru с помощью логина и пароля портала Госуслуг и ввести в поисковике ключевое слово «Забота».

Кроме Якутии, проект уже запущен в нескольких субъектах России.

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