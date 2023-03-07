Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 3:22

Владимир Путин рекомендовал распространить опыт Якутии по помощи семьям бойцов СВО на всю страну

Президент России поддержал якутский проект «Паспорт семьи военнослужащего»
Александра ВЛАДИМИРОВА
Владимир Путин поддержал якутский проект «Паспорт семьи военнослужащего»

Владимир Путин поддержал якутский проект «Паспорт семьи военнослужащего»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил реализовать в регионах страны якутский проект по созданию «Паспорта семьи военнослужащего», сообщает ЦУР Якутии.

Проанализировав просьбы и жалобы семей мобилизованных в соцсетях, а также через Платформу обратной связи, Центр управления регионом Якутии выяснил, что многим не хватало разъяснений по актуальным вопросам.

Чтобы консолидировать все обращения и ускорить помощь для семей военнослужащих, в Якутии в ноябре 2022 года был запущен сервис «Паспорт семьи военнослужащего «Забота». Он представляет собой перечень мер поддержки семей участников СВО, на который они могут претендовать, а также принять участие в разработке новых мер поддержки.

Чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться на региональном портале e-yakutia.ru с помощью логина и пароля портала Госуслуг и ввести в поисковике ключевое слово «Забота».

Кроме Якутии, проект уже запущен в нескольких субъектах России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.