За пьянство за рулем у жителя Якутска конфисковали автомобиль

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

43-летнего жителя Якутска осудили за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчина уже попадался пьяным за рулем и подвергался административному наказанию, но на него это никак не повлияло, и в августе 2022 года он вновь после употребления спиртного решил проехаться на машине. В состоянии алкогольного опьянения его остановили инспекторы ГИБДД.

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу по ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Суд приговорил мужчину к обязательным работам на срок 200 часов с лишением права работать водителем в течение 2,5 лет. Кроме того, у осуждённого был конфискован в доход государства автомобиль Toyota Lite Ace.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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