В Якутии за сутки убили трех человек

Фото: прокуратура Якутии

За прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано три убийства, сообщает дежурный прокурор.

В Якутске убили мужчину и женщину, а в Усть-Майском районе мужчину. Также произошло одно преступление против половой неприкосновенности.

Ни дня в Якутии не проходит, чтобы мошенники не нагрели свои руки на доверчивых жителях. За сутки зарегистрировано два факта совершения мошенничества на общую сумму свыше 950 тыс.рублей. Жертвами стали пенсионер из Алданского района, у которого похищено 529 тысяч рублей и пожилой мужчина из Ленского района, который лишился более 421 тысячи рублей.

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