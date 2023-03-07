Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 7 марта

Адреса отключений света, тепла, воды и газа в Якутске Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во вторник, 7 марта, в разных районах Якутска временно прервется подача электроэнергии, тепла, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00-17.00 - Кустук 56, ул. Сибирская 63/1, Х-Юряхское шоссе 6 км. 2/1, ул. Луговая 4-38, ул. Северная 1-15, ул. Курганная 5-14, ул. Воинская 19, ул. Кольцевая 2/1-6/2, ул. Гольминка 11/5, ул. Лесозаводская частично, СОТ Сырдах 33, Старопокровский тракт 9 км. 4/2-14/9;

09.30-12.00 – Вилюйский тракт 21 по 23 км;

14.00-16.00 - ул. Чернышевского 52/1-54/2, пр. Ленина 57/1-61, ул. Ярославского 54.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

-теплоснабжения:

09.30-12.00 – ул. Кирсанова 5, 1/5, 1/2, 1/7, 1/4, 1/6, 29/1, 31, 27/1, 29, 23, 21, 2/1, 17/1, 13/1, 11/1, 11/2, 9/1, 7/1, 5/1, 3/1, 17/9, 17/7, 17/6, 17/4, 17/5, 19/3, 19/6, 17/8, 19/2, 17/2, ул. Авиационная 5, 7/1, 17, 17а, 8/2, 17/1, 8, 12, 6, 7/1, 7а, 8/2, 5/1а, 11, 13а, ул. Очиченко, ул. Б.Марлинского 67, 67/3, 67/4, 59, 57, 95, 95в, 95б, 99, 64/1;

- горячей воды:

09.00-12.00 - квартал 141: ул. Богатырева 11, 11/1, 11/2, 11/3, ул. Чиряева 1, 1/1, 3, ул. Дзержинского 6, 8, 8/1, Д/к №85 «Золотой ключик», 8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/3, 12/4, 14, 14/1, 14/1Г, 14/2, 16, 16/1 (Динамо), 16/2 (МВД), 16/4, ул. Губина 12.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30-11.30 – ул. Ф.Попова 2/3;

13.30-16.30 - 1 База 86/2.

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