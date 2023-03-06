В Якутии сотрудница магазина целый год объедала работодателя

Фото: МВД Якутии

В Якутии полиция задержала сотрудницу магазина, которую работодатель заподозрил в хищениях. Хозяин одного из продуктовых Якутска провел сверку, и не обнаружил крупную сумму денег. Он не досчитался порядка 283 тысяч рублей.

Подозрения пали на 42-летнюю заведующую магазина. Женщина призналась полиции, что в течение года покупала себе продукты, меняя стоимость товара на кассе.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Сейчас расследование продолжается – полиция проверяет, не увела ли работница у невнимательного работодателя еще больше денег.

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