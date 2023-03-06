В Якутии на заключение соцконтрактов в этом году направят миллиард рублей

Фото: правительство Якутии

В Якутии в 2023 году планируют потратить миллиард рублей на заключение соцконтрактов. Они будут ориентированы в том числе на якутян, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году власти успешно заключили более 4,7 тысяч подобных контрактов – в общей сложности на это ушло 648 миллионов рублей. Большинство контрактов касались помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – особенно тем, кто потерял работу после начала СВО.

Также почти тысяча контрактов была заключена с якутянами, которые захотели попробовать себя в предпринимательстве. Еще 388 – на ведение личного подсобного хозяйства, 379 – на поиск работы. При этом, в прошлом же году сумма соцконтракта для ИП была увеличена с 250 до 350 тысяч рублей, а для фермеров – со 100 до 250 тысяч.

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