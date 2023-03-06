Прогноз погоды в Якутске на вторник, 7 марта

Фото: читатель KP.RU

Днем 7 марта в Якутске температура воздуха составит до -12 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Утром и днем небольшой снег, ветер западный 2-7 м/с. Днем -12-14°, ночью -21-23°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -12 градусов, юго-восточный ветер 2 м/с.

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