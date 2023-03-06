В Якутске за восемь дней выявили 56 правонарушений в сфере миграции

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В Якутске в ходе оперативно-профилактического рейда «Фиктивная регистрация» выявлено 56 административных правонарушений в сфере миграции, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

В их числе нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в стране, незаконное привлечение к трудовой деятельности, нарушение срока обращения за выдачей патента и др.

За восемь дней полицейские проверили 94 квартиры, 70 частных домов, восемь общежитий, а также 21 объект в сфере торговли.

Также в период операции сотрудники Госавтоинспекции задокументировали в отношении иностранных граждан 149 административных правонарушений. Наложены штрафы на сумму 189 тысяч рублей.

Кроме того, выявлено два факта фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства, один факт использования подложного документа для регистрации по месту жительства, в отношении троих граждан Киргизии принято решение о сокращении срока пребывания в стране, одному не разрешили въезд в РФ.

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