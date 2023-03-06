На автодороге «Колыма» в Якутии из-за снежной пыли от большегруза столкнулись машины

Фото: ГИБДД Якутии

Утром в воскресенье, 5 марта, в Мегино-Кангаласском районе на федеральной автодороге «Колыма» столкнулись две иномарки — пострадала женщина, передает ГИБДД по Якутии.

Сообщение о ДТП между селом Техтюр и поселком Нижний Бестях поступило в дежурную часть около 9 часов утра.

Прибывшие на место инспекторы предварительно установили, что 36-летний водитель Toyota Corolla Fielder, двигаясь в сторону Нижнего Бестяха, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной Toyota Will VS. Водитель «Филдера» пояснил, что потерял ориентир из-за образовавшейся на дороге снежной пыли от ехавшего впереди большегруза и на «встречку» выехал случайно.

В столкновении пострадала пожилая женщина, сидевшая на переднем сиденьи Toyota Will VS пристегнутая ремнем безопасности. У нее диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб коленного сустава. Пострадавшую поместили в стационар для дальнейшего наблюдения. Больше никто травм не получил.

В момент ДТП оба водителя были трезвы.

Отмечается, что место ДТП — прямая дорога с асфальтобетонным покрытием, заснежено. Выявлены недостатки состояния проезжей части: несвоевременное удаление снежного наката и, как следствие, плохая различимость горизонтальных дорожных разметок.

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