Осужденная из Якутии стала одной из победительниц всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

Якутянка признана одной их лучших на всероссийском конкурсе среди осужденных женщин «А ну-ка, девушки!», который в преддверии 8 марта провели в Федеральной службе исполнения наказаний.

Всего в конкурсе приняли участие более 500 осужденных из 68 субъектов страны. По словам заместителя директора ФСИН России Александр Матвеенко, таким образом ведомство помогает развивать таланты и проявлять лучшие женские качества.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

Участницы подготовили видеопрезентации, в которых представили визитные карточки, свое творческое умение, представили свой регион, демонстрировали костюмы, выполненные собственными руками, а также готовили десерты.

По мнению жюри, лучше всех свой субъект представила осужденная Н., отбывающая наказание в колонии-поселении № 2 города Якутска. В якутском национальном костюме она рассказала о хомусе (музыкальном инструменте в мире известном больше как варган) и сыграла на нем.

– Н. имеет двоих детей, в местах лишения свободы освоила специальность повара. Самыми важными женскими качествами считает доброту, коммуникабельность, хозяйственность и умение трудиться, – сообщает пресс-служба УФСИН России по Якутии.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

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