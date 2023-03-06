В Якутии награжденные знаком высшей благодарности матери получат по 100 тысяч рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА
С 2023 года в Якутии матери, награжденные знаком высшей благодарности, будут получать единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.
Этот знак ежегодно вручают трем якутянкам к региональному Дню матери в знак глубокой благодарности и уважения к матерям и за неоценимый вклад в развитие родной республики
Отмечается, что единовременное денежное вознаграждение послужит повышению престижа семейных ценностей, укреплению института семьи.
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