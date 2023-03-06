За неделю в Якутске отловили 50 собак

Фото: благотворительный фонд "Помоги выжить"

В столице Якутии за прошедшую неделю отловлено полсотни собак. Всего с начала 2023 года в Якутске отловили и отправили в приют 583 собаки, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в городском приюте содержится 1250 голов.

Каждый день Якутск патрулируют 7 бригад по отлову: 2 из них принадлежат благотворительному фонду «Помоги выжить», 3 – Службе по работе с безнадзорными животными и еще 2 – ИП Огонеров.

Кроме работы с бездомными собаками, в городе стараются пресечь и свободное передвижение домашних питомцев. С 27 февраля по 5 марта было составлено 10 протоколов по самовыгулу, проинформировал начальник Департамента по работе с территориями Якутска Владислав Слепцов.

Сообщать о безнадзорных животных можно в телеграм-каналах управ городских округов, а также по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы г Якутска: 44-42-51.

Также фото и видео бездомных собак с указанием адреса можно направить в чат-бот муниципального центра управления г. Якутска по номеру 8(914) 261-06-98 или по ссылке.

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