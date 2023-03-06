Более 400 тысяч рублей взыскали с жителя Абыйского района Якутии за незаконную рубку леса

Фото: Олег УКЛАДОВ

С жителя села Куберганя Абыйского района через суд взыскано 405 тысяч рублей за незаконную рубку леса, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и получил наказание в виде лишения свободы условно. Ущерб от его действий оценили в 405 тысяч рублей.

Однако осужденный не возместил его добровольно. В связи с чем прокуратура обратилась в суд.

Судья удовлетворил иск прокурора и обязал мужчину выплатить всю сумму. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.