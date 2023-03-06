В Якутии заведено уголовное дело против телефонных мошенников, завладевших 1 миллионом рублей

Прокуратура признала законным уголовное дело по факту телефонной аферы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура признала законным уголовное дело по факту аферы, из-за которой житель города Нерюнгри потерял особо крупную сумму, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине позвонил неизвестный, рассказавший о попытке взлома его личного кабинета на портале госуслуг. Он пояснил, что с помощью персональных данных некто пытается оформить кредит.

Мошенники убедили свою жертву оформить несколько кредитных карт и передать им реквизиты, после чего деньги были перечислены на чужие счета. В результате нерюнгринец потерял чуть более 1 миллиона рублей.

Следственный отдел МВД по Нерюнгринскому району уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества, путем обмана или злоупотребления доверием). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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