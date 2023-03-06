В Якутске на маршрутные автобусы за неделю поступила 21 жалоба

Фото: «Сахалайф»

В центральную диспетчерскую за минувшую неделю поступила 21 жалоба на маршрутные автобусы, сообщили в мэрии Якутска на планерке в понедельник, 6 марта.

Из них шесть раз пожаловались на неисполнение графика, 15 — на культуру обслуживания.

Отмечается, что исполнение графиков движения автобусов МУП ЯПАК за минувшую неделю составило 94,4%, частных перевозчиков «Союз Авто» — 83,9%.

Зарегистрировано три ДТП с участием маршрутных автобусов. Идет расследование.

Кроме того, зафиксировано три акта вандализма на теплых остановках, по одному из них в полицию направили заявление. Тем не менее, несмотря на все сложности, все 35 теплых муниципальных остановок работают в плановом режиме.

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