Прогноз погоды в Якутске на понедельник, 6 марта

Фото: KP.RU

Днем 6 марта в Якутске температура воздуха составит до -10 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер западный 1-6 м/с, порывы 6-11 м/с. Ночью -17-19°, днем -10-12°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -9 градусов, юго-западный ветер 3 м/с.

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