В Якутии за минувшие сутки произошло 27 ДТП

Фото: ГИБДД Якутии

Мощный снегопад осложнил ситуацию на дорогах Якутии, в связи с чем за прошедшие сутки зарегистрировали 27 дорожно-транспортных происшествий, сообщает ГИБДД по республике.

В шести авариях пострадали люди. Вот некоторые из них.

Ранним утром около 6:20 на улице Жорницкого водитель 2002 г.р. на Toyota Vitz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗ-2834. Двух пассажиров «Тойоты» доставили в больницу. Оба водителя были трезвы.

Днем около 14 часов ДТП произошло на улице Ойунского. 23-летняя девушка за рулем Honda Fit при повороте на внутридворовую территорию не уступила женщине 1987 г.р. на Toyota Isis. Травмы получили обе, а также 16-летняя пассажирка «Хонды». Водители также были трезвы.

Далее в 15:20 на 3-м километре Вилюйского тракта водитель 1991 г.р. на Toyota Ipsum, не выдержав безопасную дистанцию, наехал на остановившуюся впереди Toyota Corona Premio. Отлетевшие от удара детали «Премио» повредили стоявшую рядом Toyota Camry. Водителя Corona Premio доставили с травмами в больницу, оказалось, он ранее был лишен права управлять автомобилем. Водитель Ipsum отказался от прохождения медосвидетельствования. Обоих привлекли к ответственности.

Затем около 17 часов в травмпункт обратилась женщина 1981 г.р. Выяснилось, что около 14:50 часов на улице Чернышевского, 8/2 на нее наехал неизвестный водитель. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Автомобилист с места аварии уехал, а пострадавшая сама обратилась за медицинской помощью. Проводится проверка.

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