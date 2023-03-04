Глава Якутии поздравил жителей республики с Днем оленевода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил якутян с Днем оленевода, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Он подчеркнул, что оленеводство — это не просто отрасль сельского хозяйства, а основа и образ жизни, культура и мировоззрение северного человека.

Якутия занимает третье место в стране по поголовью северных домашних оленей. Сегодня в Якутии насчитывается 168 тысяч голов оленей. Самое большое поголовье оленей в арктическом Усть-Янском районе республики — 31 тысяча. Оленеводством занимаются в 20 районах республики. Всего в регионе насчитывается 111 оленеводческих хозяйств.

С этого года существенно увеличена финансовая поддержка отрасли — субсидия на одну голову оленя в республике увеличена до 5 335 рублей. В оленеводческих хозяйствах строятся базы, корали, закупается вездеходная и снегоходная техника. Молодым оленеводам, проработавшим в отрасли не менее четырех лет, из госбюджета республики предоставляется по 1 миллиону рублей на покупку или строительство жилья в арктических районах.

В этом году одним из главных событий в истории оленеводства республики и страны станет первый международный чемпионат по традиционному оленеводству, который будет проведен в Нерюнгринском районе 15-19 марта.

Заявки на участие в чемпионате направили 13 регионов страны и два зарубежных государства — Китай и Монголия. Также планируется приезд оленеводов из Гренландии и Исландии.

Спортивные состязания чемпионата состоят из двух частей — соревнований в профессиональном мастерстве по компетенциям «Оленевод», «Хозяйка чума», «Эксплуатация снегохода» и спортивных соревнований — это гонки на оленьих упряжках, северное двоеборье, метание аркана, ловля оленей, комбинированная эстафета. Якутию на этом чемпионате представят две команды.

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