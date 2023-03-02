В Якутии наблюдается рост случаев заражения коронавирусной инфекцией

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 2 марта в Якутии зарегистрировано 69 новых случаев заражения COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель оперштаба республики Ольга Балабкина.

Примечательно, что 28 февраля количество заболевших за сутки составляло 46 человек, 1 марта — 59 человек по данным сайта Стопкоронавирус.рф.

На 2 марта 36 случаев заболевания выявлено в городе Якутске. В Мирнинском, Томпонском районах выявлено по 6 случаев, в Алданском районе — 5 случаев, в Олекминском районе — 4 случая, в Абыйском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах — по 3 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1.845 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 768 333 теста.

За последние сутки госпитализировано 12 человек, выздоровело 38 человек. Лечение в стационарах получают 11,9% больных, в амбулаторных условиях — 88,1%. Из 106 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 18,9%.

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