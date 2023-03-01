Якутскому режиссеру Никите Аржакову присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ

Фото: «Сахафильм»

Якутскому режиссеру и сценаристу Никите Аржакову присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств России».

Кинодеятеля поздравили коллеги из компании «Сахафильм».

Аржаков Никита Иннокентьевич родился 10 сентября 1962 года в селе Ожогино (Абыйский район).

В 1985 году окончил театральное училище имени Щепкина. В 2004 году — высшие курсы сценаристов и режиссеров, режиссерский факультет, мастерская Э. Лотяну, В. Наумова, А. Добровольского.

С 1992 года — режиссер-постановщик, главный режиссер-постановщик государственной национальной кинокомпании «Сахафильм».

В 2005 году стал лауреатом Государственной премии имени Ойунского за фильм «Журавли над Ильменем». В 2010 году присвоено звание заслуженного деятеля искусств РС(Я).

Среди других его работ «Старик» (2003), «Черная маска» (2004), «Аанчык» (2006), «Снайпер саха» (2011). А самая известная картина «Тыгын Дархан» (2020) получила множество наград на различных фестивалях, в том числе приз президента XIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече» (Великий Новгородо, 2020) и приз за лучший игровой полнометражный фильм на VI Российско-Британском Сочинском международном кинофестивале и кинопремии «ИРИДА» (Сочи, 2021).

На съемках фильма «Тыгын Дархан». Фото: «Сахафильм»

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