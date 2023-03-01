Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Якутии сформирована группа бойцов Якутского казачьего полка, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на заместителя председателя госкомобеспечения Яну Наумову.

Бойцы готовы к выполнению боевых задач в зоне СВО. Оперштаб оказал казакам помощь в дополнительном оснащении и обмундировании.

Кроме того в Якутске продолжается подготовка, боевое слаживание бойцов отряда БАРС («Боотур»).

Наумова добавила, что представители опорных пунктов республики доставили ко Дню защитника Отечества позиции бойцов из Якутии поздравления и дополнительное оснащение.

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