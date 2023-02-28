В Якутии участники СВО смогут получать бесплатную юридическую помощь

Фото: пресс-служба Ил Тумэна

28 февраля в республиканском парламенте Ил Тумэн приняты изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Республике Саха (Якутия)». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законодательная инициатива была внесена главой Якутии в первом чтении. Перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы, был дополнен.

Теперь на бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать военнослужащие — участники СВО, добровольцы и мобилизованные, а также члены их семей — дети, супруги и родители.

Закон принят народными депутатами в окончательном чтении.

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