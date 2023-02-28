Школьница из Якутии пожертвовала стипендию главы бойцам СВО

Фото: «Ленский вестник»

В Ленском районе Якутии ученица 10 класса Беченчинской школы Степанова Виктория пожертвовала 25 тысяч рублей в фонд поддержки военнослужащих СВО, сообщает газета «Ленский вестник».

Эти деньги достались Виктории не просто так — в декабре прошлого года десятиклассница удостоилась чести посетить Елку главы Якутии Айсена Николаева. Туда традиционно приглашаются лучшие из лучших — учащиеся, достигшие немалых успехов в учебе, спорте и общественной жизни.

Традиционно все участники Елки главы Якутии получают стипендию в 25 тысяч рублей. Виктория же решила перечислить эти деньги в фонд поддержки бойцов СВО, чем внесла свою лепту в Победу. Коллектив школы и учащихся был восхищен благородным поступком ученицы.

Виктория — отличница учебы, активная участница художественной самодеятельности. В начале учебного года Викторию избрали президентом школьного парламента, где она успешно руководит советом старшеклассников. Девушка состоит в ансамбле «Северяночка», прекрасно готовит, активно участвует в предметных олимпиадах, научных конференциях, в исследовательской деятельности.

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