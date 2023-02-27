Прогноз погоды в Якутске на вторник, 28 февраля

Фото: KP.RU

Днем 28 февраля температура воздуха в столице республики составит минус 22-24 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с, ночью порывы 7-12 м/с, поземок. Ночью -28-30°, днем -22-24°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 20 градусов, ветер 4 м/с.

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