Спасатели вызволили якутян, застрявших из-за непогоды на дороге

Фото: Служба спасения Якутии

В воскресенье, 26 февраля, спасатели помогли якутянам, застрявшим на дороге из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

В частности, в дежурную часть поступило сообщение о том, что три человека выехали на автомобиле Toyota Land Cruiser на рыбалку в местность курья Арылах. Но из-за непогоды самостоятельно выбраться не могут.

На помощь выехала группа на двух вездеходах «Север». Рыбаков эвакуировали в село Намцы. Машину оставили на месте.

В связи со сложными погодными условиями спасатели вместе с администрацией Кобяйского района решили патрулировать автозимник Сангар — Ситте — Батамай — Булус. И не зря. Оказалось, что две машины с четырьмя пассажирами попали в аналогичную ситуацию. Им оказали помощь.

Фото: Служба спасения Якутии

Водителей предупреждают, что в марте в республике обычно бывают сильные ветры и метели. И перед тем как отправляться в дальний путь, следует прослушать прогноз погоды.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.

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