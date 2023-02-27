В Якутске из-за забитой мусором горелки погас Вечный огонь

Фото: 2ГИС

В понедельник, 27 февраля, поступила информация, что погасло пламя Вечного огня, сообщила компания «Сахатранснефтегаз» в своем телеграм-канале.

«Бригада оперативно выехала к Вечному огню и устранила неисправность», — говорится в посте.

По информации управления газораспределительных сетей, горелки были забиты мусором.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.