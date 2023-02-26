В Якутске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Петра Алексеева

Фото: Sakhapress

В Якутске утром 26 февраля произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Петра Алексеева, 72/1, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия пожарных из окна был виден дым. В результате пожара огнем поврежден диван в одной квартире на площади 3 кв.м.

Причина пожара, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 44 человека личного состава и 9 единиц техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.