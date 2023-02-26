В Табагинской школе в Якутии увековечили память участника СВО

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

В Табагинской школе открыли «Парту Героя» имени бойца ОМОН «Бизон» Росгвардии Александра Гундарева, сообщает пресс-служба ведомства.

За ученическим столом, на котором размещены его фотография и биография, будут сидеть учащиеся с отличными оценками и активно участвующие в жизни школы.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Александр Гундарев — выпускник Табагинской школы. Он принимал участие в специальной военной операции в составе сводного отряда ОМОН «Бизон» Управления Росгвардии по Якутии. 22 июня 2022 года при спасении раненых товарищей -за разорвавшегося рядом артиллерийского снаряда получил смертельное ранение. Сотрудник Росгвардии сержант полиции Александр Гундарев награжден орденом Мужества посмертно.

Право первыми сесть за парту Героя представилось ученику 10 класса Владимиру Акрееву — отличнику учебы, обладателю Знака юнармейской доблести III степени, и ученице 9 «б» класса Аксинье Пановой — чемпионке летних международных игр «Дети Азии».

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