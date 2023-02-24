Глава Якутии прибыл с рабочим визитом в Вилюйский район

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев прилетел в Вилюйский район. Он находится в рабочей командировке, которая продлится два дня – 24 и 25 февраля.

24 февраля Николаев проведет совещание в Вилюйске. Темой станет социально-экономическое развитие Вилюйского улуса. Также глава встретится с семьей военнослужащего.

25 февраля Николаев примет участие в открытии больничного комплекса в Вилюйске. В новом здании будут принимать травматологическое, хирургическое и реанимационное отделения.

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