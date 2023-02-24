По якутским поверьям, 24 февраля у Быка холода отваливается второй рог

Иллюстрация: анимационная студия "Тундра"

В мифологии якутского народа зима представляется в образе Быка холода. 31 января у него отвалился первый рог, 24 февраля он лишается второго, что знаменует отступление морозов.

Это огромное животное, олицетворяющее собой мороз, рождается в Северном Ледовитом океане. Его прибытие заставляет природу засыпать, от его дыхания все леденеет.

В конце января с юга прилетает могучий орел, символ тепла. Он очищает свое гнездо от снега, из-за чего Бык холода начинает отступать, затем у него отламывается сначала один рог, потом — второй. Позже исчезает голова, и туша мифического животного с ледоходом возвращается в океан.

24 февраля, считается днем, когда у Быка зимы отваливается второй рог. Представители народа саха уверены, что после этого постепенно каждый день становится теплее и уже скоро наступит долгожданная весна.

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