Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 февраля 2023 5:18

По якутским поверьям, 24 февраля у Быка холода отваливается второй рог

С этого дня на улице будет теплеть, верят представители народа саха
Ксения ГАБЫШЕВА
Иллюстрация: анимационная студия "Тундра"

Иллюстрация: анимационная студия "Тундра"

В мифологии якутского народа зима представляется в образе Быка холода. 31 января у него отвалился первый рог, 24 февраля он лишается второго, что знаменует отступление морозов.

Это огромное животное, олицетворяющее собой мороз, рождается в Северном Ледовитом океане. Его прибытие заставляет природу засыпать, от его дыхания все леденеет.

В конце января с юга прилетает могучий орел, символ тепла. Он очищает свое гнездо от снега, из-за чего Бык холода начинает отступать, затем у него отламывается сначала один рог, потом — второй. Позже исчезает голова, и туша мифического животного с ледоходом возвращается в океан.

24 февраля, считается днем, когда у Быка зимы отваливается второй рог. Представители народа саха уверены, что после этого постепенно каждый день становится теплее и уже скоро наступит долгожданная весна.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.