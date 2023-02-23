В кадетской школе Якутска открыли стенд памяти выпускника, погибшего при выполнении служебного долга во время СВО

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

22 февраля в Якутской кадетской школе-интернате открыли стенд памяти выпускника Егора Татаринова, погибшего при выполнении служебного долга во время участия в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Егор был добрым, старательным, справедливым кадетом. Занимался спортом и активно принимал участие во всех мероприятиях. После службы в армии остался служить по контракту. Считался одним из лучших солдат, был отзывчивым, надежным товарищем, со всеми задачами справлялся на высоком уровне», — рассказали его близкие, одноклассники и друзья.

Выпускник Якутской кадетской школы Егор Татаринов за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции, награжден орденом Мужества (посмертно).

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