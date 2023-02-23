В Якутии выявлено 53 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 23 февраля в Якутии зарегистрировано 53 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 25 случаев, в Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Томпонском районах — по 5 случаев, в Кобяйском, Чурапчинском районах — по 3 случая, в Абыйском районе — 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1 500 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 761 337 тестов.

За последние сутки госпитализировано 11 человек, выздоровело 58 человек. Лечение в стационарах получают 14,1% больных, в амбулаторных условиях — 85,9%. Из 107 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 28,0%.

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