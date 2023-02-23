Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества

Фото: sakha.gov.ru

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил якутян с Днем защитника Отечества и назвал этот праздник особым для страны.

По его словам, сегодня современники с оружием в руках отстаивают свободу и независимость Родины, национальные интересы страны и ее суверенитет.

«В рядах Вооруженных Сил сегодня множество сынов Якутии. По зову Родины воины-якутяне ведут справедливую борьбу. Вся Якутия гордится мужеством и отвагой наших бойцов, участников СВО», — отметил он и подчеркнул, что с первых дней СВО якутяне поддерживают своих военнослужащих и их семьи, а также жителей освобожденных территорий.

Также глава Якутии поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и подчеркнул, что их великий подвиг всегда вдохновляет на подвиги.

«Ветеранов той победоносной войны осталось так мало, но память о вас навсегда живет в наших сердцах. Спасибо вам!», — сказал он.

Айсен Николаев выразил благодарность всем, кто защищал и защищает Родину, в том числе и ветеранам и участникам локальных военных действий, военнослужащим запаса.

«Желаю всем доблестным защитникам Отечества долгой мирной счастливой жизни, большого светлого будущего, крепкого здоровья, успехов и благополучия! С праздником!», — заключил глава.

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