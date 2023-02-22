В Якутске для прокладки труб перекроют улицу Кржижановского

Фото: мэрия Якутска

В Якутске временно перекроют улицу Кржижановского. Перекрытие связано с работами по прокладке водопроводной трубы – в это время будет закрыт участок от Кржижановского, 73/1а до Кржижановского, 73.

Ограничения начнут действовать в 8 утра 24 февраля. Работы продлятся вплоть до позднего вечера 10 марта.

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