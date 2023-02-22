В Якутии наградили вернувшихся с СВО военнослужащих

Фото: Гордума Якутска

В Якутске прошло награждение военных, вернувшихся из зоны СВО. Им в торжественной обстановке вручили медали «Ветеран боевых действий». Во встрече принимали участие глава города Евгений Григорьев и председатель Якутской гордумы Альберт Семенов.

Григорьев в своей речи затронул тему вчерашнего послания Путина и сплочения якутян, поддерживающих своих земляков-военнослужащих. Семенов же отметил, что якутяне в нынешнем конфликте «показали себя с лучшей стороны».

«Храбрость, мужество, патриотизм и находчивость якутских боотуров стали известны далеко за пределами нашей страны. Сегодня хотелось бы минутой молчания отдать дань уважения тем, кто своей отвагой, мужеством снискал вечную благодарность народа, стал примером патриотизма и любви к Родине. В памяти нашего народа навсегда сохранятся имена участников специальной военной операции», – добавил председатель.

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