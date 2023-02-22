Дорожно-ремонтный пункт откроется на автозимнике Индигир

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В труднодоступном селе Чумпу-Кытыл Момского района планируется построить дорожно-ремонтный пункт, рассказал гендиректор предприятия «Дороги Арктики» Владимир Чусовской на отчете правительства, сообщает пресс-служба главы Якутии.

Этот населенный пункт расположен рядом с сезонной автомобильной дорогой Индигир, которая является частью схемы северного завоза. По ней транспортируют топливно-энергетические ресурсы, продовольственные товары и стройматериалы. По этой дороге грузовики, перевозящие жизненно важный груз, направляются в Хонуу, административный центр, а также в Абыйский, Аллаиховский и Усть-Янский районы.

Нередко многим водителям в пути требуется помощь автомехаников, но в ближайших окрестностях нет сервисов, поэтому им приходят на помощь только местные жители. Чтобы облегчить жизнь дальноойщикам, путникам и местным жителям, а также дорожникам, обслуживающим автозимник Индигир, будет построен дорожно-ремонтный пункт.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Очищать дорогу от снега и наледи, почти ежедневно помогать автомобилистам, застрявшим в снегу, – все это постоянно выполняют работники «Дорог Арктики». Особенно много внимания приходится им уделять сложному участку, который в народе называют «труба». Он проходит через ущелье, его общая протяженность составляет 90 км. Сейчас на дежурство дорожники приезжают из Хонуу, из села Чумпу-Кытыл им будет удобнее работать.

По словам Владимира Чусовского, проектно-сметная документация на этот объект уже готова, его финансирование будет предусмотрено в бюджете предприятия.

– Со строительством такого объекта свои базы у нас будут с обеих сторон автозимника – в селе Чумпу Кытыл и в селе Хонуу. Это позволит нашим работникам намного оперативнее устранять погодные последствия, – отметил он.

Генеральный директор «Дорог Арктики» отметил, что на базе ДРП можно будет открыть автосервис. На предприятии надеются, что возможность открытия такого бизнеса заинтересует кого-то из местных жителей.

Справка «КП»:

Казенное предприятие «Дороги Арктики» – организация, подведомственная Министерству транспорта и дорожного хозяйства Якутии, которая обслуживает свыше 8 тыс. км сезонных автодорог в северных районах республики. В частности, на обслуживании Момского филиала - автозимники Индигир, Арктика и Мома протяженностью 1196 км.

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