Один из классов в Якутске назвали в честь героя, спасшего ценой жизни четверых детей

Фото: мэрия Якутска

Во вторник, 21 февраля, в гимназии «Центр глобального образования» 7 «А» классу торжественно присвоили имя Владимира Сергеевича Губина, спасшего ценой своей жизни четверых детей, сообщает пресс-служба окружной администрации Якутска.

В классе открыли «парту героя». На ней есть его фотография с биографией и информацией о совершенном подвиге. За партой будут сидеть учащиеся, отличившиеся хорошей успеваемостью, участием в олимпиадах и научно-практических конференциях, а также активной общественной деятельностью.

Фото: мэрия Якутска

Губинский класс появился по инициативе классного руководителя Анны Сверчковой.

На мероприятие в числе прочих гостей пригласили близкого друга семьи Губиных Нину Готовцеву.

О подвиге

Владимир Губин жил в двухэтажном доме около озера. 8 октября 1964 года он вместе с супругой возвращался с работы. В тот вечер на озере играли дети. Вдруг лед под ними проломился, и все четверо школьников оказались в воде. Владимир бросился в холодную воду и спас всех детей, но сам потерял много сил и не смог выплыть. За проявленное мужество в январе 1965 года его посмертно наградили орденом «Знак Почета».

В Якутске есть улица, названная в его честь, а также целый округ. 8 октября 2019 года к 55-летию со дня его героического поступка на улице Губина, 33 открыли мемориал в честь героя.

Фото: мэрия Якутска

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