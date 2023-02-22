Жатай через суд потребовал повысить статус города

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Мэрия городского округа Жатай подала в суд на Государственное собрание (Ил Тумэн) с требованием повысить статус населенного пункта до города республиканского значения. Сейчас этим статусом обладает только Якутск.

Еще в 2021 году председатель Совета депутатов Жатая внес в парламент республики проект дополнения Конституции Якутии. Депутаты предлагали пополнить число городов республиканского значения своим городским округом. Эту идею отклонил спикер парламента, пояснив, что изменения Основного закона могут вносить только субъекты права конституционной инициативы, а не представительный орган местного значения.

В иске, который на прошлой неделе рассмотрел Верховный суд республики, администрация Жатая просит обязать Ил Тумэн рассмотреть в течение 3 месяцев инициативу о присвоении их городу нового статуса. Этот пункт был оставлен без рассмотрения. Как пояснила судья Зоя Дьяконова, заставить Ил Тумэн менять повестку сессии не во власти Верховного суда.

Суд рассмотрел претензии к формулировкам некоторых статей регионального законодательства, касающихся порядка изменений Конституции республики и общих порядков организации публичной власти. По мнению истца, некоторые республиканские законы противоречат требованиям федерального законодательства и ущемляют права органа местного самоуправления. Поясняя этот момент, представитель Жатая упомянул отказ Ил Тумэна в 2021 года. Прокуратура республики поддержала эти требования.

Представители Государственного собрания Якутии не согласились с доводами, заявив, что права жатайцев не нарушены. Ответчик попросил отказать в истцу.

Отмечается, что вопросы, связанные с административно-территориальным устройством, не свидетельствует о нарушении прав и законных интересов Жатая. Решение об изменении статусов населенных пунктов принимает Ил Тумэн по представлению правительства республики, такое предложение основывается на решении населения и органов местного самоуправления без изменений Конституции.

В суде напомнили, что у Жатая должен быть народный депутат, который представляет местное население в парламенте Якутии. Он имеет право подать конституционную инициативу по любым вопросам государственного значения.

Решением Верховного суда в удовлетворении иска было отказано. В течение месяца стороны могут подать апелляционные жалобы.

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