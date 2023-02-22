В Якутске найдена школьница, пропавшая без вести четыре дня назад

Фото: МВД

Утром 22 февраля в Якутске была найдена и передана родителям 13-летняя Сардана В., ушедшая из дома в неизвестном направлении еще 18 февраля.

Как оказалось, все эти дни девочка провела с подружками и ночевала у них же, сообщили «КП-Якутия» в полиции.

О подробностях ухода из дома несовершеннолетней правоохранительные органы не распространяются.

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