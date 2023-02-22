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НовостиОбщество22 февраля 2023 0:47

В Якутске найдена школьница, пропавшая без вести четыре дня назад

13-летняя Сардана все это время находилась в гостях у друзей
Мария МАКАРОВА
Фото: МВД

Фото: МВД

Утром 22 февраля в Якутске была найдена и передана родителям 13-летняя Сардана В., ушедшая из дома в неизвестном направлении еще 18 февраля.

Как оказалось, все эти дни девочка провела с подружками и ночевала у них же, сообщили «КП-Якутия» в полиции.

О подробностях ухода из дома несовершеннолетней правоохранительные органы не распространяются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

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